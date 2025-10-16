Musée numérique Scandales ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
Musée numérique Scandales ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande samedi 27 juin 2026.
Musée numérique Scandales !
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Grâce aux anecdotes et commentaires de la médiatrice culturelle, partez à la découverte de certaines œuvres qui ont marqué l’histoire en provoquant chocs et débats dans l’art et dans la société, ainsi que leurs perceptions actuelles.
Réservation conseillée Places limitées .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
English : Musée numérique Scandales !
German : Musée numérique Scandales !
Italiano :
Espanol :
L’événement Musée numérique Scandales ! Iguerande a été mis à jour le 2025-10-16 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III