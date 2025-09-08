Folksong(s) de Uncle YU La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

Folksong(s) de Uncle YU

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

2026-06-20

Sous la forme d’une conférence-concert, Cyrille Bourgogne nous présente une définition du folksong nord-américain. Par le prisme de l’année 1965 et du soi-disant scandale Bob Dylan au festival de Newport, il retrace son histoire à l’aide d’extraits musicaux, de citations, d’anecdotes et de morceaux live.

Réservation conseillée. Places limitées .

