Folksong(s) de Uncle YU La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

Folksong(s) de Uncle YU

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

2026-06-20

Sous la forme d’une conférence-concert, Cyrille Bourgogne nous présente une définition du folksong nord-américain. Par le prisme de l’année 1965 et du soi-disant scandale Bob Dylan au festival de Newport, il retrace son histoire à l’aide d’extraits musicaux, de citations, d’anecdotes et de morceaux live.

Réservation conseillée. Places limitées   .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42  fabriqueiguerande@orange.fr

