Musée numérique Quel cirque ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

2026-05-30

A travers des extraits de spectacles, des photos, des peintures et des affiches, découvrez l’histoire du cirque, ses grandes disciplines (acrobatie, clown, jonglage…) et sa place dans l’art et la culture.

Une exploration visuelle et vivant d’un monde en mouvement accompagnée d’anecdotes et commentaires de la médiatrice culturelle.

Réservation conseillée Places limitées .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

