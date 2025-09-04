T.O. et Ecole de cirque La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

T.O. et Ecole de cirque La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande samedi 23 mai 2026.

T.O. et Ecole de cirque

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Il voulait juste vous jouer un petit bout de musique… Mais quand rien ne fonctionne et que tout fout le camp, on a le droit de prendre un peu de hauteur, non ? C’est ce que notre acrobate/musicien voudrait bien faire, mais malheureusement pour lui, ce n’est que le début de ses ennuis. Perché à plus de 9 mètres de haut, il va devoir jouer de son équilibre et de son courage pour tenter de faire sortir quelque chose de tout ça…

Réservation conseillée Places limitées

Spectacle accompagné d’une représentation de l’Ecole de cirque de Roanne.

Avec le soutien de la coopérative artistique des Micro-Folies

Réservation conseillée Places limitées .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

English : T.O. et Ecole de cirque

German : T.O. et Ecole de cirque

Italiano :

Espanol :

L’événement T.O. et Ecole de cirque Iguerande a été mis à jour le 2025-09-04 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III