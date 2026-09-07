AGENDA · Préchac-sur-Adour
Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Préchac-sur-Adour
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Préchac-sur-Adour
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Gers
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une visite commentée vous sera proposée
Église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste, Rue Saint-Jean, 32160 Préchac sur Adour Préchac-sur-Adour 32160 Gers Occitanie Eglise du XIIe siècle, le long du canal de l’Alaric Parking au niveau du lac
Une visite commentée vous sera proposée