UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Préchac-sur-Adour

Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Préchac-sur-Adour

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Préchac-sur-Adour

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Jean-Baptiste
Adresse
Église Saint-Jean-Baptiste, Rue Saint-Jean, 32160 Préchac sur Adour
Ville
32160 Préchac-sur-Adour
Département
Gers
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une visite commentée vous sera proposée

Église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste, Rue Saint-Jean, 32160 Préchac sur Adour Préchac-sur-Adour 32160 Gers Occitanie Eglise du XIIe siècle, le long du canal de l’Alaric Parking au niveau du lac
Une visite commentée vous sera proposée