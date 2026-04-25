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Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Garnerans

Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Garnerans vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Église

Adresse : Place de la mairie

Ville : 01140 Garnerans

Département : Ain

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Garnerans

Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste

Église Place de la mairie Garnerans Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :
2026-05-01

A l’occasion du marché aux fleurs du 1er mai, découvrez l’église de Garnerans son histoire, ses vitraux, ses tableaux et ses ornements liturgiques.
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Église Place de la mairie Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68  tourisme-ot1@ccvsc01.org

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English :

On the occasion of the May 1st flower market, discover the Garnerans church: its history, stained glass windows, paintings and liturgical ornaments.

L’événement Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste Garnerans a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre