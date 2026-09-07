Visite commentée de l’église Saint-Jean-le-Froid, Église de Saint-Jean-le-Froid, Mailhoc

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Jean-le-Froid 19 et 20 septembre Église de Saint-Jean-le-Froid Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Jean-le-Froid, édifiée au XVe siècle, est inscrite au titre des monuments historiques. Située sur la commune de Mailhoc, elle se dresse dans un site remarquable, au sommet d’une petite colline ponctuée de cyprès, sur le parcours de plusieurs itinéraires de randonnée pédestre et cycliste.

Abandonnée pendant une vingtaine d’années, mais jamais désacralisée, l’église revit depuis 2023 grâce à l’association Animation et Patrimoine de Saint-Jean-le-Froid, présidée par Mme Barrau.

À l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine, elle sera ouverte le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Les visiteurs pourront découvrir une petite exposition retraçant plusieurs épisodes de l’histoire de l’édifice. Des bénévoles seront présents tout au long de la visite pour les accueillir et répondre à leurs questions.

Église de Saint-Jean-le-Froid 24 Chemin du Grès 81130 Mailhoc Mailhoc 81130 Tarn Occitanie

L’église de St Jean le Froid ,du 15ème siècle, est inscriteaux Monuments Historiques. Elle se trouve sur la commune de Mailhoc dans un site remarquable, isolée au sommet d’une petite colline, par sur…