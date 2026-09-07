Visite commentée de l’Église Sainte-Benoite de Falvy, Église, Falvy

Informations pratiques

Visite commentée de l’Église Sainte-Benoite de Falvy 19 et 20 septembre Église Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Sainte-Benoîte de Falvy, située dans la Somme, est un édifice remarquable datant du XIIᵉ siècle. Elle associe des éléments d’architecture romane et gothique, témoignant des différentes périodes de son histoire. Ancienne chapelle liée au château fort de Falvy, elle conserve de beaux éléments du patrimoine, notamment des sculptures et œuvres religieuses anciennes. Classée Monument historique depuis 1907, elle constitue un précieux témoignage de l’histoire du village.

Église 11 Gr Grande Rue, 80190 Falvy, France Falvy 80190 Somme Hauts-de-France

L’église Sainte-Benoîte de Falvy, située dans la Somme, est un édifice remarquable datant du XIIᵉ siècle. Elle associe des éléments d’architecture romane et gothique, témoignant des différentes de au…

© Roussel Pascal