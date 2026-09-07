Visite commentée de l’EMIM, EMIM, pôle de Maisonneuve, Maisonneuve

Informations pratiques

Visite commentée de l’EMIM Samedi 19 septembre, 14h00 EMIM, pôle de Maisonneuve Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’EMIM, pôle de Maisonneuve, lors de visites commentées par Fabrice Allain, directeur de l’établissement.

EMIM, pôle de Maisonneuve 2 bis, rue de Mirebeau 86170 Maisonneuve Maisonneuve 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’association, régie par la loi de 1901, a été officiellement créée le 8 juin 1982. À l’origine, elle est portée par une équipe de bénévoles passionnés, avec pour objectif de proposer un enseignement musical de proximité aux habitants de Maisonneuve et des communes environnantes.

Pendant de nombreuses années, l’école fonctionne avec le soutien de la Communauté de communes du Mirebalais. Un tournant important intervient en juillet 2013, avec l’inauguration de nouveaux locaux entièrement rénovés et adaptés à l’enseignement musical. L’école s’installe alors au 2 bis rue de Mirebeau, à deux pas de l’église du village.

En septembre 2017, l’école franchit une nouvelle étape en fusionnant avec l’école de musique de Neuville-de-Poitou. Cette restructuration permet à l’EMIM de mutualiser ses moyens administratifs et pédagogiques. Elle s’organise désormais autour de trois pôles : Maisonneuve, Mirebeau et Neuville-de-Poitou, avec le soutien financier de la Communauté de communes du Haut-Poitou. Stationnement sur la place de l’église et aux abords

Nous vous proposons de venir découvrir l’EMIM (pôle de Maisonneuve) lors de visites commentées assurées par Fabrice ALLAIN, directeur de l’EMIM.

©Romain Chauvière