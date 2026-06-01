Visite commentée de l’Enclos Paroissial Le bourg Sizun mardi 23 juin 2026.

Sizun

Visite commentée de l’Enclos Paroissial

Le bourg Enclos paroissial Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 16:00:00

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22

Visite commentée de l’enclos paroissial, 16e 18e siècles, par Danielle Le Roux, Bénévole de Pays.

Rendez-vous devant l’enclos.

Durée 1h.

Gratuit, sans inscription.

Sizun, les mardis 23 et 30 juin, les mardis 7, 14, 21 et 28 juillet et les mardis 1er,

08, 15 et 22 septembre à 16h .

Le bourg Enclos paroissial Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 04 40 08 36

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English :

L’événement Visite commentée de l’Enclos Paroissial Sizun a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX