Visite commentée de l’espace muséographique, Parc aux étoiles, Triel-sur-Seine

Informations pratiques

Visite commentée de l’espace muséographique 19 et 20 septembre Parc aux étoiles Yvelines

Gratuit, nombre de place limité à 25 personne par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’espace. Guidé par un médiateur, découvrez le ciel nocturne de l’hémisphère Nord et l’Univers de sa formation à nos jours, puis revivez les grands moments de l’aventure spatiale.

Pour tous, à partir de 6 ans Durée : 45 min

Parc aux étoiles 2 rue de la Chapelle 78510 Triel-sur-Seine Triel-sur-Seine 78510 L’Hautil Yvelines Île-de-France 0139747510 https://parcauxetoiles.gpseo.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-pae.gpseo.fr/ »}] Le Parc Aux Etoiles est le Centre de Culture Scientifique Technique et Industriel des Yvelines. Stationnement gratuit sur place pour les voitures, motos et vélos

Visite commentée de l’espace muséographique

© GPS&O