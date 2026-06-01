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Visite commentée de l’Espace Vivant de la Bonneterie, Espace Vivant de la Bonneterie, Romilly-sur-Seine

Visite commentée de l’Espace Vivant de la Bonneterie, Espace Vivant de la Bonneterie, Romilly-sur-Seine

Visite commentée de l’Espace Vivant de la Bonneterie, Espace Vivant de la Bonneterie, Romilly-sur-Seine dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Espace Vivant de la Bonneterie

Adresse : 2, rue Robert Galley 10100 Romilly-sur-Seine

Ville : 10100 Romilly-sur-Seine

Département : Aube

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite commentée de l’Espace Vivant de la Bonneterie Dimanche 20 septembre, 14h00 Espace Vivant de la Bonneterie Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des bénévoles vous feront découvrir le fonctionnement d’anciennes machine de bonneterie.
Un regard sur une ancienne usine des Ets Dupré, son histoire, ses performances et son devenir.

Espace Vivant de la Bonneterie 2, rue Robert Galley 10100 Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est 03 10 13 64 28 https://patrimoineromilly.com Parcours thématique à la fois industriel et ludique. parking et accessibilité handicap
Des bénévoles vous feront découvrir le fonctionnement d’anciennes machines de bonneterie.

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