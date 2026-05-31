Visite en calèche de la ville de Romilly-sur-Seine, Eglise Saint-Martin, Romilly-sur-Seine
Visite en calèche de la ville de Romilly-sur-Seine, Eglise Saint-Martin, Romilly-sur-Seine samedi 19 septembre 2026.
Visite en calèche de la ville de Romilly-sur-Seine 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Aube
Limité à 13 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite commentée en calèche de la ville de Romilly-sur-Seine, afin de découvrir son patrimoine architectural et usinier.
Nombre de places limitées, sur inscription uniquement au 03 25 24 87 80.
Eglise Saint-Martin rue Arago 10100 Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est 03 25 24 87 80 https://ccprs.fr/fr/tourisme [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 24 87 80 »}] Visite commentée en calèche au départ de l’église Saint-Martin rue Arago. Stationnement rue Arago
Visite commentée en calèche de la ville de Romilly-sur-Seine, afin de découvrir son patrimoine architectural et usinier.
©ccprs
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