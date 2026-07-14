Visite commentée de l’exposition d’été Maison des Traouïero Perros-Guirec
jeudi 30 juillet 2026 · Maison des Traouïero · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Visite commentée de l’exposition d’été
Maison des Traouïero 76 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Visite commentée de l’exposition une histoire d’amour… les peintres et Perros-Guirec avec Marie Stephan.
Dans la dernière décennie du XIXe siècle, un nombre important de peintres découvrent Perros-Guirec.
Quittant les ateliers parisiens, ces artistes trouvent sur cette côte si singulière, le terreau indispensable pour nourrir leur art. Au fil des années, la grande majorité de ces artistes se fidélise au lieu, faisant de Perros-Guirec un site pictural de première importance.
Réservation par téléphone 02 96 91 44 93
Chaque mardi à 20h15 et chaque jeudi à 15h.
Du 4 juillet au 6 septembre. .
Maison des Traouïero 76 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 44 93
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English :
L’événement Visite commentée de l’exposition d’été Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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