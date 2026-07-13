Visite commentée de l’exposition d’été Maison des Traouïero Perros-Guirec
mardi 25 août 2026 · Maison des Traouïero · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Visite commentée de l’exposition d’été
Maison des Traouïero 76 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:15:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Visite commentée de l’exposition » une histoire d’amour… les peintres et Perros-Guirec » avec Marie Stephan.
« Dans la dernière décennie du XIXe siècle, un nombre important de peintres découvrent Perros-Guirec.
Quittant les ateliers parisiens, ces artistes trouvent sur cette côte si singulière, le terreau indispensable pour nourrir leur art. Au fil des années, la grande majorité de ces artistes se fidélise au lieu, faisant de Perros-Guirec un site pictural de première importance. »
Réservation par téléphone 02 96 91 44 93
Chaque mardi à 20h15 et chaque jeudi à 15h.
Du 4 juillet au 6 septembre. .
Maison des Traouïero 76 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 44 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite commentée de l’exposition d’été Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec
À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)
- Stretching Plage de Trestraou Plage de Trestraou Perros-Guirec 13 juillet 2026
- Stage de tennis de table Perros-Guirec 13 juillet 2026
- Explore the history and wildlife of the Pink Granite Coast at Ploumanac’h, in English ! Perros-Guirec 13 juillet 2026
- Au fil du littoral Découvrir en s’amusant Perros-Guirec 13 juillet 2026
- Navigation à bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Port de Ploumanac’h Perros-Guirec 13 juillet 2026