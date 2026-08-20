Visite commentée de l’exposition « Portrait des Glorieuses », Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Lagirafe · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Visite commentée de l’exposition « Portrait des Glorieuses » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Lagirafe Ille-et-Vilaine
Places limitées – accès sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Visite commentée de l’exposition « Portrait des Glorieuses » en compagnie de la photographe Candice Hazouard.
Médiathèque Lagirafe 1 place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.montfort-sur-meu.bzh/se-divertir/mediatheque-lagirafe/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.montfort-sur-meu.bzh/ »}]
Visite commentée de l’exposition
© Candice Hazouard
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