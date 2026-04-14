Visite commentée de l’Oliveraie de Bauduen Route départementale 49 Bauduen

Bauduen

Visite commentée de l’Oliveraie de Bauduen

Route départementale 49 Oliveraie de Bauduen Bauduen Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Visite commentée de l’oliveraie de Bauduen présentation de l’association Renaissance de l’Oliveraie , vous découvrirez la culture de l’olivier jusqu’à la cueillette.

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Route départementale 49 Oliveraie de Bauduen Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 67 73 43 25 bauduen.tourisme@cclgv.fr

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English : Guided tour of the Bauduen Olive Grove

Guided tour of the Bauduen olive grove: an introduction to the Renaissance de l’Oliveraie association, where you’ll learn about olive cultivation all the way through to the harvest.

L’événement Visite commentée de l’Oliveraie de Bauduen Bauduen a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon