Visite commentée de l’Oliveraie de Bauduen Route départementale 49 Bauduen
Visite commentée de l’Oliveraie de Bauduen Route départementale 49 Bauduen samedi 23 mai 2026.
Bauduen
Visite commentée de l’Oliveraie de Bauduen
Route départementale 49 Oliveraie de Bauduen Bauduen Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Visite commentée de l’oliveraie de Bauduen présentation de l’association Renaissance de l’Oliveraie , vous découvrirez la culture de l’olivier jusqu’à la cueillette.
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Route départementale 49 Oliveraie de Bauduen Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 67 73 43 25 bauduen.tourisme@cclgv.fr
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English : Guided tour of the Bauduen Olive Grove
Guided tour of the Bauduen olive grove: an introduction to the Renaissance de l’Oliveraie association, where you’ll learn about olive cultivation all the way through to the harvest.
L’événement Visite commentée de l’Oliveraie de Bauduen Bauduen a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon
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