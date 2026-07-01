Visite commentée de l’orgue et de l’église d’Oust, Église St Barthélémy d’Oust, Oust

Informations pratiques

Visite commentée de l’orgue et de l’église d’Oust Samedi 19 septembre, 11h00 Église St Barthélémy d’Oust Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La visite comprend une présentation de l’histoire de l’église Saint-Barthélemy par Vincent Rozes, suivie d’une introduction à la technique de l’orgue proposée par Frédéric Malaval, PhD.

Cette présentation sera illustrée à l’orgue par Vera Zveguintseva, organiste titulaire, et se conclura par quelques morceaux joués à l’orgue.

Église St Barthélémy d’Oust Place de l’Eglise, 09140 Oust Oust 09140 Ariège Occitanie 0677276771 http://www.lesorguesduhautsalat.fr Eglise contenant de nombreux éléments du patrimoine (retable du Martyre de saint Barthélémy, tabernacle, statue de Sainte Germaine de Pibrac gardant les moutons,…)

Activité régulière de concerts d’orgues organisés par l’Association des Orgues du Haut Salat

La visite comprend une présentation de l’historique de l’Eglise St Barthélémy par Vincent Rozes, suivie d’une introduction à la technique de l’orgue proposée par Frédéric Malaval (PhD). Cette sera à…

©Isabelle Lalaurette