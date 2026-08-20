Visite commentée de Milhars, Commune de Milhars, Milhars

Informations pratiques

Visite commentée de Milhars Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Commune de Milhars Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La promenade débute au coeur du village, place de la Mairie. Depuis cette place, on découvre immédiatement l’organisation particulière de Milhars. Les maisons se développent progressivement autour de la colline selon un plan concentrique qui lui vaut d’être souvent décrit comme un village construit « en escargot ».

La visite se poursuit par le chemin de la rivière vers l’église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens qui est le principal édifice religieux du village, vous y verrez le lustre en bronze d’art de 24 lumières classé au titre d’objet des monuments historique, un vitrail représentant le château dans sa totalité.

Nous nous dirigerons ensuite vers le vieux village et son château qui domine.

Visite du four banal restauré de la ferme du château.

La promenade se dirigera vers la place du Ravelin, franchira une porte du village castral et suivra la ruelle la plus ancienne du village jusqu’à la maison Mercadier, monument historique ou vous pourrez visiter le rez-de-chaussé.

Retour vers la mairie à travers les petites terrasses.

Durée de la visite 1h15.

Des bénévoles seront à tous les points stratégiques pour vous raconter Milhars !

Commune de Milhars 62 place de la mairie, 81170 Milhars Milhars 81170 Tarn Occitanie 0563563308 Parking

La promenade débute au coeur du village, place de la Mairie. Depuis cette place, on découvre immédiatement l’organisation particulière de Milhars. Les maisons se développent progressivement autour de…

©Mairie de Milhars