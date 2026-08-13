Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

VISITE COMMENTÉE DE ND DE NIZE + DEGUSTATION

D35 E9 Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Chapelle Notre Dame de Nize vous ouvre ses portes dès 14h, avec une visite commentée de l’histoire et des travaux de la chapelle, suivie d’une conférence Les moines, le bonheur et le vins + dégustation de la cuvée participative

Entrée libre

Inscription pour les dégustation 06 72 99 89 90 et compagnons.sens.nize@gmail.com

Samedi 19 et dimanche 20 septembre La Chapelle Notre Dame de Nize vous ouvre ses portes

dès 9h visite libre des lieux

Dès 14h visite commentés de l’histoire et des travaux de la chapelle, suivie d’une conférence Les moines, le bonheur et le vins + dégustation de la cuvée participative

Entrée libre

Inscription pour les dégustation 06 72 99 89 90 et compagnons.sens.nize@gmail.com .

D35 E9 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90

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English : VISITE COMMENTÉE DE ND DE NIZE + DEGUSTATION

Saturday, September 19, and Sunday, September 20: The Notre Dame de Nize Chapel opens its doors to you

Starting at 2 p.m., guided tours covering the history and restoration work of the chapel, followed by a lecture titled “Monks, Happiness, and Wine” plus a tasting of the community-produced wine

Free admission

To register for the wine tasting, call 06 72 99 89 90 or email compagnons.sens.ni

L’événement VISITE COMMENTÉE DE ND DE NIZE + DEGUSTATION Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB