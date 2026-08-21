Visite commentée : découvrez la première unité de méthanisation agricole de l’Hérault, Ville de Florensac, Florensac

Informations pratiques

Visite commentée : découvrez la première unité de méthanisation agricole de l’Hérault Samedi 19 septembre, 08h30 Ville de Florensac Hérault

Gratuit. Sur inscripiton. Jauge maximum de 60 personnes. Prévoir des chaussures de marche et un chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Visite guidée du site de méthanisation Biomethagri34

événement organisé par la Mairie de Florensac.

Portée par l’exploitation agricole de la famille Carrier, la SCEA Agri Mode développe une démarche agroenvironnementale (semis direct, lutte biologique, agroforesterie…) sur une surface de 400ha (productions végétales, multiplication semences, vigne, arboriculture).

L’unité de méthanisation vient compléter et consolider le système d’exploitation agricole. Tout en assurant un revenu lié à la vente de biométhane injecté sur le réseau GrDF de distribution, l’unité de méthanisation va permettre de développer des couverts végétaux (CIVE) afin de protéger les sols et l’environnement immédiat de l’exploitation mais aussi d’augmenter la teneur en matière organique des parcelles grâce au retour au sol du digestat.

Ne manquez pas cette visite commentée exeptionnelle !!

8h30 : rendez-vous devant la mairie – café offert

rendez-vous devant la mairie – café offert 9 h : départ à pied vers le site – accompagnateur Bernard Tuya, randonneur expérimenté

départ à pied vers le site – accompagnateur Bernard Tuya, randonneur expérimenté 10 h : arrivée sur le site – début de la visite guidée commentée par les propriétaires du site (famille Carlier) :

arrivée sur le site – début de la visite guidée commentée par les propriétaires du site (famille Carlier) : Genèse du projet

intérêt et avantage de la production de CIVE

fonctionnement de la méthanisation à injection

valorisation des digestats

valorisation du biométhane

11 h : fin de la visite – retour à la mairie

fin de la visite – retour à la mairie Midi : apéritif offert par la municipalité

Ville de Florensac 22 avenue Jean Jaurès 34510 Florensac Florensac 34510 Hérault Occitanie 04 67 39 89 62 https://www.ville-florensac.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064383144161&sk=about [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 39 89 62 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-florensac.fr »}] parkings

Rendez-vous devant la mairie à 8h30. Départ à 9h vers le site de méthanisation Biomethagri34, visite guidée et commentée d’une heure par les propriétaires du site Biomethagri34.

©Mairie de Florensac