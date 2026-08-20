Visite commentée des ateliers de restauration du Mobilier National, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson

Informations pratiques

Visite commentée des ateliers de restauration du Mobilier National Samedi 19 septembre, 10h00 Cité internationale de la tapisserie Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir les ateliers de restauration du Mobilier national et les savoir-faire d’exception qui contribuent à la préservation du patrimoine mobilier.

Cité internationale de la tapisserie Rue William Dumazet, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555666666 https://www.cite-tapisserie.fr Le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie occupe environ 1.200 m2. La scénographie en trois espaces est signée Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Elle est complétée par une plateforme de création contemporaine.

Venez découvrir les ateliers de restauration du Mobilier National

Détail de la tapisserie installation « George » d’après l’œuvre de Françoise Pétrovitch ©Cité internationale de la tapisserie ©Nicolas Roger