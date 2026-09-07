Visite commentée des coulisses du cinéma Le Saleys, Cinéma Le Saleys, Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Visite commentée des coulisses du cinéma Le Saleys Dimanche 20 septembre, 10h00 Cinéma Le Saleys Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Limité a 12 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Envie de découvrir l’envers du décor ?

Le cinéma Le Saleys vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite de ses coulisses, à 10h et à 11h. Découvrez son fonctionnement, de la cabine de projection aux secrets de la programmation.

Cinéma Le Saleys 6 Avenue du Marechal Leclerc, 64270 Salies-de-Béarn, France Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559650537 https://www.lesaleyscinema.fr [{« type »: « email », « value »: « lesaleys@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 5 59 65 05 37 »}] Le cinéma Art et Essai de Salies-de-Béarn, a rouvert ses portes en 2022, après des travaux de rénovation et d’agrandissement.

L’équipe vous propose toute l’année une programmation divertissante, exigeante, actuelle (avant-premières et sorties nationales), qui soutient la création locale (diffusion de films région) et émergente (programme de court-métrages, films amateurs), ainsi qu’un programme d’animations uniques, réalisé avec les associations et acteurs culturels partenaires : cycles, rencontres, conférences, ciné-concert, cinémathèque, programme jeunesse, festivals décentralisés, expositions, projets de création artistique et participatifs…

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et sont équipées d’un système d’écoute amplifiée pour les personnes malentendantes.

Envie de découvrir l’envers du décor ?

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