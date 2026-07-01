Visite commentée des extérieurs du château de La Serraz, Château de la Serraz, Seillonnaz

Informations pratiques

Visite commentée des extérieurs du château de La Serraz Samedi 19 septembre, 14h30 Château de la Serraz Ain

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite commentée des extérieurs

Château de la Serraz 222, chemin de Fossat, 01470 Seillonnaz Seillonnaz 01470 Ain Auvergne-Rhône-Alpes L’imposante maison forte, bien qu’implantée sur une crête bien marquée, est bâtie selon un plan orthogonal. Une grande partie du volume du XIVe siècle, ainsi que plusieurs éléments d’architecture de cette époque, sont exceptionnellement conservés et visibles. Les modifications du XVIIe siècle n’ont pratiquement pas altéré son aspect médiéval.

Journées européennes du Patrimoine

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