Visite commentée des Pièces du Patrimoine, Salle du patrimoine, Béligneux

Informations pratiques

Visite commentée des Pièces du Patrimoine 19 et 20 septembre Salle du patrimoine Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les cinq salles d’exposition mises en place à l’ancienne école de Béligneux pour témoigner de la vie quotidienne du village au siècle dernier.

Les bénévoles de l’association Béligneux Histoire et Culture seront là pour vous accompagner dans votre visite et répondre à vos questions.

Salle du patrimoine Place de la Grande Hermière, 01360 Béligneux Béligneux 01360 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 25 30 70 http://www.facebook.com/beligneux;https://twitter.com/Ville2Beligneux Au rez de chaussée, 5 salles dont 2 sur les vieux métiers avec mannequins, matériels et mobiliers anciens. Une cuisine ancienne entièrement équipée. Une salle de classe des années 1950 recréée. Une salle dédiée à l’une des premières compagnies de sapeurs-pompiers volontaires équipée d’une pompe à bras et de son matériel d’intervention. Au sous sol, une cave voûtée en pierre, contient tout le matériel vinicole des anciens vignerons du village – Attention ! cette salle est accessible uniquement par des escaliers. Sur la RD 1084, au rond-point de la mairie, prendre Béligneux Village.

Découvrez les cinq salles d’exposition mises en place à l’ancienne école de Béligneux pour témoigner de la vie quotidienne du village au siècle dernier.

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