Visite commentée des sites archéologiques de Cuccuruzzu – Capula par la médiatrice Chantal de Peretti, Site archéologique de Cucuruzzu, Levie

Informations pratiques

Visite commentée des sites archéologiques de Cuccuruzzu – Capula par la médiatrice Chantal de Peretti Samedi 19 septembre, 10h00 Site archéologique de Cucuruzzu Corse-du-Sud

entrée libre, prévoir des chaussures de marche et de l’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvertes de la forteresse de l’Age du Bronze et du château médiéval de Capula

Site archéologique de Cucuruzzu Casteddu de Cucuruzzu, 20170 Levie, France Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 0613359467 https://www.isula.corsica/patrimoine/Le-site-archeologique-de-Cucuruzzu-Capula_a12.html https://www.facebook.com/PatrimoniuIsula/;https://twitter.com/PatrimoniuIsula;https://www.instagram.com/patrimoniuisula/ [{« type »: « phone », « value »: « 0613359467 »}] Village fortifié datant de l’Age du Bronze. Depuis Ajaccio suivre la T40 en direction de D268 à Sartène, continuer sur D268 en direction de Levie. Depuis Porto-Vecchio Prendre D859/T40 puis D59 en direction de Levie.

Découvertes de la forteresse de l’Age du Bronze et du château médiéval de Capula

Collectivité de Corse, F. Santoni 2017