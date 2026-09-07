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Visite commentée des sites archéologiques de Cuccuruzzu – Capula par la médiatrice Chantal de Peretti, Site archéologique de Cucuruzzu, Levie

samedi 19 septembre 2026 · Site archéologique de Cucuruzzu · Levie

Visite commentée des sites archéologiques de Cuccuruzzu – Capula par la médiatrice Chantal de Peretti, Site archéologique de Cucuruzzu, Levie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site archéologique de Cucuruzzu
Adresse
Casteddu de Cucuruzzu, 20170 Levie, France
Ville
20170 Levie
Département
Corse-du-Sud
Tarif
entrée libre, prévoir des chaussures de marche et de l'eau.

Visite commentée des sites archéologiques de Cuccuruzzu – Capula par la médiatrice Chantal de Peretti Samedi 19 septembre, 10h00 Site archéologique de Cucuruzzu Corse-du-Sud

entrée libre, prévoir des chaussures de marche et de l’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvertes de la forteresse de l’Age du Bronze et du château médiéval de Capula

Site archéologique de Cucuruzzu Casteddu de Cucuruzzu, 20170 Levie, France Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 0613359467 https://www.isula.corsica/patrimoine/Le-site-archeologique-de-Cucuruzzu-Capula_a12.html https://www.facebook.com/PatrimoniuIsula/;https://twitter.com/PatrimoniuIsula;https://www.instagram.com/patrimoniuisula/ [{« type »: « phone », « value »: « 0613359467 »}] Village fortifié datant de l’Age du Bronze. Depuis Ajaccio suivre la T40 en direction de D268 à Sartène, continuer sur D268 en direction de Levie. Depuis Porto-Vecchio Prendre D859/T40 puis D59 en direction de Levie.
Découvertes de la forteresse de l’Age du Bronze et du château médiéval de Capula

Collectivité de Corse, F. Santoni 2017

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