Visite commentée : dessiner, peindre le patrimoine en péril, Maison Sage, Laroque-d’Olmes

Informations pratiques

Visite commentée : dessiner, peindre le patrimoine en péril 19 et 20 septembre Maison Sage Ariège

Gratuit. Prévoyez vos crayons et peintures, et vos appareils photos éventuellement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dessiner, peindre, photographier, en direct ou à partir de créations préconçues…

Imaginez nos fleurons patrimoniaux victimes de tous les outrages ou, au contraire, placés sous haute protection, pour jouer avec le sensationnel et conjurer le sort !

Profitez également d’une visite guidée du lieu et découvrez son histoire.

Maison Sage 5 rue Victor-Hugo, 09600 Laroque-d’Olmes Laroque-d’Olmes 09600 Ariège Occitanie 0610541328 http://www.maisonsage.fr Maison de maître et patrimoine textile en Ariège

Découvrez une maison de maître étroitement liée à l’histoire du textile en Ariège, qui conserve de nombreux éléments remarquables, notamment ses planchers et ses marbreries. Parkings à proximités.

Dessiner, peindre, photographier (en direct ou en préconçu)…

©Frédéric Fouché