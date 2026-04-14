Visite commentée didactique du Jardin des Tours, Jardin des Tours Mont Saint Eloi, Mont-Saint-Éloi

Visite commentée didactique du Jardin des Tours 5 – 7 juin Jardin des Tours Mont Saint Eloi Pas-de-Calais

5€/pers. 10-12 max. par visite. Réservation préférée. Sans réservation : visite selon la disponibilité et le nombre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

« Quand j’entends les tondeuses des voisins se mettre en route, ça me fait sourire!… Dans mon Jardin, pas un m² de gazon, pas de bitume non plus… J’applique l’idée d’école de Gilles Clément: faire avec la Nature et non pas contre!… » L’ancienne friche aménagée se gère en respectant les biodiversités, tout en offrant le confort d’un jardin paysager contemporain naturel et ordonné. Les limites non clôturées de haies permettent ainsi d’inclure le jardin dans son environnement rural en conservant les vues lointaines.

La visite commentée vous invite à comprendre comment l’ex-friche armée s’est enjolivée en un espace écologico-urbain, mi-sauvage mi-ordonné, où le gazon – véritable “désert écologique” – n’existe pas… où la micro-faune est respectée, où les biodiversités animale et végétale cohabitent depuis 50 ans… Et nul besoin d’être grand pour être apprécié… Une visite conviviale (sur réservation) de 2 heures en “détour” en “Jardin des Tours” pour re-découvrir l’Art des jardins ! Osez donc le détour au Jardin des Tours !

Jardin des Tours Mont Saint Eloi 43 bis rue Roger Salengro Mont Saint Eloi Mont-Saint-Éloi 62144 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 07 94 87 http://www.jardinspassions.fr http://www.jardinspassions.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0321079487 »}, {« type »: « email », « value »: « dominique.bilau@orange.fr »}] A 10km d’Arras, né d’une friche de l’après-guerre, le “Jardin des Tours”, Hortus Turrium, constitue depuis 1998 un écosystème paysager arboré perché au cœur de Mont-Saint-Eloi.

Construit en terrasses et géré écologiquement, il se décline en 8 « micro-jardins » thématiques successifs: « Hortus Clusii », « Bosquet des sorcières et toxiques », « Couloir des verticales », « Jardin musical dézingué », »fougères et mare des abeilles », »Jardin en mouvement’’, ‘ »Jardin déteint », pour finir aux »Murets des bleus du couchant ». Petit Jardin aux sentiers étroits, espace aménagé en micro-jardins construits terrasses en quelques marches; visite guidée limitée à 10-12 personnes maxi.

Le jardinier-guide vous guidera, pour en apprendre tout autant sur l’Art paysager que sur la composition végétale du lieu. Un échange tout en verdure de 2h que vous ne regretterez pas.

©Dominique Bilau