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Visite commentée : Domus de Cieutat, Domus de Cieutat, Eauze

samedi 19 septembre 2026 · Domus de Cieutat · Eauze

Visite commentée : Domus de Cieutat, Domus de Cieutat, Eauze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domus de Cieutat
Adresse
305 allée Julien Laudet 32800 Eauze
Ville
32800 Eauze
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : Domus de Cieutat 19 et 20 septembre Domus de Cieutat Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée de la Domus de Cieutat tout au long du week-end, à 16h.

Gratuit.

Domus de Cieutat 305 allée Julien Laudet 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie 0562097138 http://www.elusa.fr https://www.instagram.com/elusacapitaleantique/;https://www.facebook.com/ELUSACapitaleAntique À l’époque gallo-romaine, la domus est une riche demeure urbaine appartenant à une famille aisée. La domus de Cieutat en est un remarquable exemple. Atteignant 2 700 m² au IVe siècle de notre ère, elle constitue le lieu d’apparat et de réception d’un notable local.

La visite se prolonge dans un centre d’interprétation innovant, installé à l’entrée du site dans le bâtiment de l’ancienne gare et doté de nombreux outils multimédias.

Cet ensemble offre une excellente introduction à la vie quotidienne des habitants d’Elusa à l’époque gallo-romaine. Parking devant le centre d’interprétation
Visite commentée de la Domus de Cieutat tout le week-end :

©ElusaCapitaleAntique

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