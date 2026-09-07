Visite commentée : Domus de Cieutat, Domus de Cieutat, Eauze
samedi 19 septembre 2026 · Domus de Cieutat · Eauze
Informations pratiques
Visite commentée : Domus de Cieutat 19 et 20 septembre Domus de Cieutat Gers
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite commentée de la Domus de Cieutat tout au long du week-end, à 16h.
Gratuit.
Domus de Cieutat 305 allée Julien Laudet 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie 0562097138 http://www.elusa.fr https://www.instagram.com/elusacapitaleantique/;https://www.facebook.com/ELUSACapitaleAntique À l’époque gallo-romaine, la domus est une riche demeure urbaine appartenant à une famille aisée. La domus de Cieutat en est un remarquable exemple. Atteignant 2 700 m² au IVe siècle de notre ère, elle constitue le lieu d’apparat et de réception d’un notable local.
La visite se prolonge dans un centre d’interprétation innovant, installé à l’entrée du site dans le bâtiment de l’ancienne gare et doté de nombreux outils multimédias.
Cet ensemble offre une excellente introduction à la vie quotidienne des habitants d’Elusa à l’époque gallo-romaine. Parking devant le centre d’interprétation
Visite commentée de la Domus de Cieutat tout le week-end :
©ElusaCapitaleAntique
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