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Visite commentée du Beffroi, Halle et Beffroi de Revel, Revel

samedi 19 septembre 2026 · Halle et Beffroi de Revel · Revel

Visite commentée du Beffroi, Halle et Beffroi de Revel, Revel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Halle et Beffroi de Revel
Adresse
Place Philippe VI de Valois, 31250 Revel
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Tarif
Limité à 18 personnes.

Visite commentée du Beffroi 19 et 20 septembre Halle et Beffroi de Revel Haute-Garonne

Limité à 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le beffroi de Revel vous ouvre à nouveau ses portes ! Fraîchement restauré, ce monument emblématique se dévoile lors d’une visite commentée inédite. Prenez de la hauteur et découvrez son histoire avant d’accéder à son sommet, qui offre un panorama exceptionnel sur la bastide, le Lauragais et la Montagne Noire. Une belle occasion de redécouvrir l’un des joyaux du patrimoine revélois.
Rendez-vous sous la halle de Revel, devant le stand de l’Office de tourisme, à proximité des mesures à grains. Départs toutes les 45 minutes.

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Le Beffroi de Revel vous ouvre à nouveau ses portes.

©mairie revel

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