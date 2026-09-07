Visite commentée du Beffroi, Halle et Beffroi de Revel, Revel

Informations pratiques

Visite commentée du Beffroi 19 et 20 septembre Halle et Beffroi de Revel Haute-Garonne

Limité à 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le beffroi de Revel vous ouvre à nouveau ses portes ! Fraîchement restauré, ce monument emblématique se dévoile lors d’une visite commentée inédite. Prenez de la hauteur et découvrez son histoire avant d’accéder à son sommet, qui offre un panorama exceptionnel sur la bastide, le Lauragais et la Montagne Noire. Une belle occasion de redécouvrir l’un des joyaux du patrimoine revélois.

Rendez-vous sous la halle de Revel, devant le stand de l’Office de tourisme, à proximité des mesures à grains. Départs toutes les 45 minutes.

Halle et Beffroi de Revel Place Philippe VI de Valois, 31250 Revel Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0534666768 »}]

Le Beffroi de Revel vous ouvre à nouveau ses portes.

©mairie revel