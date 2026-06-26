JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE BEFFROI DE REVEL PLACE PHILIPPE VI DE VALOIS Revel samedi 19 septembre 2026.

Revel

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE BEFFROI DE REVEL

PLACE PHILIPPE VI DE VALOIS Beffroi Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Partez à l’ascension du beffroi !

Le beffroi est la tour emblématique de Revel ancienne mairie, tour de guet, prison et clocher de la ville.

Après un an et demi de restauration, découvrez cette tour et l’histoire de Revel lors de ces Journées Européennes du Patrimoine. La visite finit en apothéose avec le superbe point de vue qui s’offre à vous depuis la terrasse du beffroi.

Les visites ont lieu le samedi après-midi de 15h à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Visites de 30 minutes, limitées à 18 personnes par montée.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .

PLACE PHILIPPE VI DE VALOIS Beffroi Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 67 68 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

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English :

Climb the belfry!

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE BEFFROI DE REVEL Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE