VISITE DU BEFFROI DE REVEL Place Philippe VI de Valois Revel

Informations pratiques

Revel

VISITE DU BEFFROI DE REVEL

Place Philippe VI de Valois BEFFROI DE REVEL Revel Haute-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15 12:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Montez en haut du beffroi, monument emblématique de Revel

Le Beffroi de Revel vous ouvre à nouveau ses portes. Durant le marché du samedi matin, prenez de la hauteur, plongez dans l’histoire !

Fraîchement rénové, ce monument emblématique se dévoile lors d’une visite commentée inédite. Montez jusqu’à son sommet pour profiter d’un panorama exceptionnel sur la bastide, le Lauragais et la Montagne Noire. Une belle occasion de (re)découvrir l’un des joyaux du patrimoine revélois.

Rendez-vous sous la halle de Revel, devant le stand de l’Office de Tourisme (proche des mesures à grains).

Informations pratiques

– 3 créneaux 10h, 11h, 12h

– Tarif 2,50 € par personne Gratuit pour les moins de 12 ans ;

– Nombre de places limité à 18 participants par visite ;

– Billetterie en ligne https://www.auxsourcesducanaldumidi.com/billetterie/ ou dans nos bureaux d’accueil. 2.5 .

Place Philippe VI de Valois BEFFROI DE REVEL Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 67 68 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

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English :

Climb to the top of the belfry, Revel’s iconic landmark

L’événement VISITE DU BEFFROI DE REVEL Revel a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE