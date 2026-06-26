LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel
LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel mercredi 12 août 2026.
Revel
LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS
SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez tenter votre chance !
Le Rugby Club Revélois vous invite à son grand loto le mercredi 12 août, à la salle Claude Nougaro. .
SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie rugbyclubrevel31@gmail.com
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English :
Come and try your luck!
L’événement LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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