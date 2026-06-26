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LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel mercredi 12 août 2026.

Lieu
SALLE CLAUDE NOUGARO
Adresse
2, rue Padouvenc de Castres
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Revel

LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS

SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez tenter votre chance !
Le Rugby Club Revélois vous invite à son grand loto le mercredi 12 août, à la salle Claude Nougaro.   .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie   rugbyclubrevel31@gmail.com

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English :

Come and try your luck!

L’événement LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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