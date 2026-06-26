LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel mercredi 12 août 2026.

Revel

LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS

SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez tenter votre chance !

Le Rugby Club Revélois vous invite à son grand loto le mercredi 12 août, à la salle Claude Nougaro. .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie rugbyclubrevel31@gmail.com

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English :

Come and try your luck!

L’événement LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE