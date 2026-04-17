Visite commentée du centre bourg Rue Erretegia Bidart
Visite commentée du centre bourg Rue Erretegia Bidart mercredi 2 septembre 2026.
Bidart
Visite commentée du centre bourg
Rue Erretegia Office de Tourisme Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:30:00
fin : 2026-09-02 12:00:00
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16
Découvrez Bidart le temps d’une promenade commentée.
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Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Sur inscription au comptoir ou sur notre site internet dans l’onglet Réserver
Les visites sont assurées à partir de 4 inscrits et se feront en petits groupes. .
Rue Erretegia Office de Tourisme Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com
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English : Visite commentée du centre bourg
L’événement Visite commentée du centre bourg Bidart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bidart
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