Visite commentée du centre bourg Rue Erretegia Bidart

Bidart

Visite commentée du centre bourg

Rue Erretegia Office de Tourisme Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 10:30:00

fin : 2026-09-02 12:00:00

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16

Découvrez Bidart le temps d’une promenade commentée.

Histoire du village, souvenirs, personnages emblématiques, secrets et anecdotes, Ihintza, notre guide conférencière passionnée et passionnante vous fera découvrir Bidart autrement !

Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Sur inscription au comptoir ou sur notre site internet dans l’onglet Réserver

Les visites sont assurées à partir de 4 inscrits et se feront en petits groupes. .

Rue Erretegia Office de Tourisme Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com

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English : Visite commentée du centre bourg

L’événement Visite commentée du centre bourg Bidart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bidart