Visite commentée du Centre d’Interprétation des Mégalithes, Centre d’interprétation des mégalithes, Murat-sur-Vèbre

Informations pratiques

Visite commentée du Centre d’Interprétation des Mégalithes Dimanche 20 septembre, 10h30 Centre d’interprétation des mégalithes Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une visite au cœur de la Préhistoire…

Poussez les portes du Centre d’interprétation des mégalithes et découvrez l’histoire de ce beau bâtiment, ainsi qu’une remarquable collection d’objets datant du Néolithique.

Au fil de la visite, partez à la rencontre d’une découverte exceptionnelle : les statues-menhirs, ces mystérieuses « déesses muettes », sculptées dans la pierre il y a plusieurs milliers d’années.

Qui les a créées ? Pourquoi ? Que représentent-elles ?

Autant de questions qui entourent encore ces fascinants monolithes, témoins silencieux d’un passé lointain, toujours empreint de mystère…

Visite commentée à 10h30. Réservation conseillée.

Centre d’interprétation des mégalithes 10 Rue Salle des fêtes, 81320 Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre 81320 Tarn Occitanie 05 32 11 09 46 https://www.destinationhautlanguedoc.fr/decouvrir/visiter Présentation du Centre d’interprétation des Mégalithes

Il abrite deux grandes salles d’expositions consacrées aux premiers paysans et éleveurs de la fin du Néolithique (environ 3 500 à 2 200 av. J.-C.). On y découvre une douzaine à une vingtaine de statues-menhirs du groupe rouergat, concentrées localement sur la destination du Haut-Languedoc.

Mise en scène pédagogique

Le parcours met en lumière :

Les techniques de fabrication,

Les motifs anatomiques et attributs gravés,

Les origines, contexte et datation des sculptures,

Des hypothèses sur leur rôle (stèles funéraires, symboles sacrés, balises territoriales…).

Collections remarquables

On y trouve des statues-menhirs authentiques comme celles des Favarels, Montagnol, Devès de Félines ou Cambous, ainsi que quelques reproductions pour illustrer les types masculins, féminins ou transformés. Ce centre est situé au 1er étage du bâtiment de l’Office de Tourisme de Murat-sur-Vèbre, ancienne scierie nichée au cœur du village. Il se trouve également dans le même bâtiment que l’Office de Tourisme et l’Agence postale intercommunale

L’adresse exacte est 10 rue de la salle des fêtes, 81320 Murat-sur-Vèbre

Une visite au cœur de la Préhistoire…

© communication CCHL Adeline Gazel