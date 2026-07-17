Visite commentée du chantier de la Maison Forte du Goulet, Maison du Goulet, Prayssas

Informations pratiques

Visite commentée du chantier de la Maison Forte du Goulet 19 et 20 septembre Maison du Goulet Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir la Maison forte du Goulet, à Prayssas, et plongez dans son histoire.

Depuis deux ans, un important chantier de sauvegarde est mené sur l’ensemble du domaine afin de préserver ce patrimoine en péril.

Découvrez une demeure composée de mille éléments ordinaires qui, réunis, la rendent véritablement extraordinaire.

Maison du Goulet Route d’Agen, 47360 Prayssas Prayssas 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 60 60 01 70 https://www.1559-maisondugoulet.com/ La Maison forte du Goulet, édifice des XVIe et XVIIe siècles. Au début du XVIIe, une façade à galerie fut accolée contre la façade principale du bâtiment initial. À l’origine clos de murs, cet ensemble composé du logis et des communs, fut transformé en ferme au XVIIIe siècle. Le logis a conservé une cheminée datée de 1559 et des fenêtres à croisée des XVIe et XVIIe siècles.

L’ensemble du Goulet est composé de trois bâtiments principaux :

– La Maison Forte, la grange avec le four à pain, et l’étable avec le poulailler.

– La Maison Forte possède une cheminée portant la date de 1559.

– La Maison Forte a été remaniée par trois fois entre le milieu du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle.

La particularité architecturale date de cette époque ou une galerie formant loggia équipée de 4 grandes baies avec fronton a été rapportée au-devant de la façade d’origine.Sans fonction connue elle donne à la bâtisse son caractère singulier.

Au XIXe siècle, la cage d’escalier a été surmontée d’un pigeonnier. Les deux autres bâtiments datent du XVIIIe siècle et viennent clore la cour sur deux côtés. L’ensemble est implanté en contre-bas du bourg de Prayssas, en surplomb d’un pic calcaire dominant la vallée de la Masse.

La Maison forte ouvre exceptionnellement dans le cadre des Journées européennes du patrimoine avant d’engager un vaste programme de restauration de plusieurs années. Accès depuis le parc du Goulet.

Venez découvrir la Maison forte du Goulet à Prayssas !

©Fabien PEDELABORDE