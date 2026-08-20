Visite commentée du chantier de l’église d’Antigny, Église Notre-Dame, Antigny

Informations pratiques

Visite commentée du chantier de l’église d’Antigny 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir les coulisses du chantier de restauration de l’église d’Antigny.

Cette visite exceptionnelle permettra de mieux comprendre les différentes étapes de la restauration d’un édifice patrimonial : diagnostic, conservation, interventions des artisans et savoir-faire mobilisés pour préserver ce patrimoine remarquable.

Une occasion privilégiée de voir le patrimoine autrement, au plus près du chantier, et de comprendre les enjeux de sa conservation et de sa transmission aux générations futures.

En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la Mairie d’Antigny et l’association Les Amis d’Antigny de son église et de son histoire.

Église Notre-Dame Place de la Mairie, 86310 Antigny, France Antigny 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine Petit édifice de la fin du XVe siècle, comprenant une nef couverte par une voûte en bois et un chœur de deux travées à voûtes d’arêtes. Elles sont traversées, en leur centre, par deux piliers carrés supportant une des faces du clocher. Ce chœur se termine par un chevet carré et est éclairé par un fenestrage à trois meneaux. A droite, s’ouvrent sur la nef et le chœur deux chapelles voûtées en berceau, la seconde (chapelle seigneuriale) étant couverte de fresques du XVe siècle. Le clocher en pierre, sur plan carré, est surmonté d’une flèche octogonale aux arêtes décorées de crochets. Aux angles se trouvent quatre amortissements aux pinacles.

En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la Mairie d’Antigny et l’association Les Amis d’Antigny de son église et de son histoire

©EPCC Abbaye de Saint-Savin