Visite commentée du château d’Arthel, Château d’Arthel, Arthel

Informations pratiques

Visite commentée du château d’Arthel Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Château d’Arthel Nièvre

Tarif : 6 € | Gratuit pour les moins de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Édifié au XVIIIe siècle sur les fondations d’une ancienne maison forte médiévale, le château est entouré d’un parc de 7 ha architecturé par des douves et terrasses. Venez pour une visite guidée par les propriétaires et découvrez l’intérieur, les allées de tilleuls tricentenaires, le jardin bouquetier et le colombier à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Château d’Arthel 72 Le bourg 58700 Arthel Arthel 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 30 80 60 64 Ce château rebâti aux alentours de 1710 comporte des tours avec dômes à l’impériale, un pavillon datant de 1772, un colombier, des douves, des terrasses, des allées de tilleuls tricentenaires et un jardin bouquetier.

Édifié au XVIIIe siècle sur les fondations d’une ancienne maison forte médiévale, le château est entouré d’un parc de 7 ha architecturé par des douves et terrasses. Venez pour une visite guidée par ,…

© Guillaume de Brondeau