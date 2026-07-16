Visite commentée du Château de la Gadelière, Château et église de la Gadelière, Rueil-la-Gadelière

Informations pratiques

Visite commentée du Château de la Gadelière 19 et 20 septembre Château et église de la Gadelière Eure-et-Loir

Frais d’entrée : 5 € / personne – gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette ancienne place forte antérieure à la Guerre de Cent Ans défendait le village de La Gadelière à la frontière entre le Royaume de France et le Duché de Normandie. De l’ancien village demeure l’église antérieure au XVᵉ siècle, une petite maison du XIIIᵉ et ses fours à pain d’origine, la ferme du XIXᵉ et le pigeonnier octogonal de la fin du XVIᵉ.

La visite du Château de la Gadelière s’efforce de montrer l’évolution architecturale d’une place-forte du Moyen Age aux contraintes de l’habitation moderne au moyen d’une maquette et d’explications.

Un parcours d’arbres anciens est proposé jusqu’à un tilleul labélisé « Arbre remarquable ».

Château et église de la Gadelière La Gadelière 28270 Rueil-la-Gadelière Rueil-la-Gadelière 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 15 45 69 33 http://www.chateaudelagadeliere.com Édifié avant la guerre de Cent Ans au sein du village de La Gadelière, le château a été le théâtre d’affrontements pendant le XVe siècle et pendant La Fronde. Il est restauré et reconfiguré pour la première fois entre 1515 et 1523, mais conserve une vocation défensive. Du début du XVIIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle la forteresse ne sert sans doute que de garnison jusqu’à sa transformation à partir de 1895 en maison d’habitation, tout en conservant ses caractéristiques du Moyen Âge.Il reste implanté au sein du village de La Gadelière dans lequel subsiste l’église paroissiale, la maison des fours à pain et l’enceinte du village préservée par la construction sur ses ruines d’une grande ferme carrée au milieu du XIXe siècle.

Inscription du titre des Monuments Historiques de l’ensemble du site en date du 25 avril 2016. Le passé historique a été attesté par de récentes études du bâti menées par un Architecte en Chef des Monuments Historiques et une dendrochronologie. Suivre la nationale 12 jusqu’à Verneuil-sur-Avre, prendre direction Brezolles.

Cette ancienne place forte antérieure à la Guerre de Cent Ans défendait le village de la Gadelière à la frontière entre le Royaume de France et le Duché de Normandie.

© château de la Gadelière