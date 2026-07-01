Visite accompagnée et commentée de la Maison Vlaminck, Maison Vlaminck, Rueil-la-Gadelière

Informations pratiques

Visite accompagnée et commentée de la Maison Vlaminck 19 et 20 septembre Maison Vlaminck Eure-et-Loir

Tarif : 5€, gratuit moins de 18 ans. Sur réservation uniquement et par groupe limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

C’est un lieu de vie et de création à l’image de ce personnage hors normes dont la personnalité a laissé son empreinte dans chaque pièce de sa demeure.Un lieu marquant par sa richesse et son authenticité, où art, histoire et famille s’entremêlent avec passion dans une quête de liberté.

Maison Vlaminck La Tourillière 28270 Rueil-la-Gadelière Rueil-la-Gadelière 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 83 41 72 48 [{« type »: « link », « value »: « http://maisonvlaminck.fr »}] La maison de La Tourillière est la maison familiale où le peintre Vlaminck a vécu jusqu’à son décès en 1958. Après y avoir vécu durant prés de 35 ans, son épouse et ses filles ont continué ensuite d’y habiter jusqu’en 2021. Son atelier, le mobilier, ses objets son ambiance, tout y est resté authentique et a été préservé avec force toujours pour le plaisir d’une vie simple et jusqu’au grand jardin qui l’entoure ou la nature est à la fois guidée et respectée.

Ecologie et biodiversité était ici à l’œuvre avant l’heure. Un emplacement sera dédié au stationnement

Visite des jardins et de la maison que le peintre et écrivain Maurice de Vlaminck habita durant plus de trente ans avec sa famille.

©Fonds de dotation Maison Vlaminck