Visite accompagnée et commentée de la Maison Vlaminck, Maison Vlaminck, Rueil-la-Gadelière

Informations pratiques

Visite accompagnée et commentée de la Maison Vlaminck 19 et 20 septembre Maison Vlaminck Eure-et-Loir

Tarif unique 5€ Gratuit – de 18 ans Groupe de visite limité à 12 personnes. Réservation obligatoire sur le site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir les jardins et la maison où le peintre Maurice de Vlaminck vécut durant plus de trente ans, jusqu’à son décès en 1958. Par sa personnalité hors normes, il a marqué durablement ce lieu de vie familial. Au fil des différentes pièces de la maison, en passant par son atelier, se révèle toute l’authenticité du site où tous les objets, la décoration et les collections ont été conservés par ses proches en hommage à ce peintre qui reste une figure imposante du « fauvisme ».

Maison Vlaminck La Tourillière 28270 Rueil-la-Gadelière Rueil-la-Gadelière 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 83 41 72 48 [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonvlaminck.fr »}] La maison de La Tourillière est la maison familiale où le peintre Vlaminck a vécu jusqu’à son décès en 1958. Après y avoir vécu durant prés de 35 ans, son épouse et ses filles ont continué ensuite d’y habiter jusqu’en 2021. Son atelier, le mobilier, ses objets son ambiance, tout y est resté authentique et a été préservé avec force toujours pour le plaisir d’une vie simple et jusqu’au grand jardin qui l’entoure ou la nature est à la fois guidée et respectée.

Ecologie et biodiversité était ici à l’œuvre avant l’heure. Un emplacement sera dédié au stationnement

Venez découvrir les jardins et la maison où le peintre Maurice de Vlaminck vécut durant plus de trente ans, jusqu’à son décès en 1958.

©Fonds de dotation Maison Vlaminck