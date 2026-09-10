Visite commentée du château de La Tournelle, LP La Tournelle -, Pont-Saint-Vincent

Informations pratiques

Visite commentée du château de La Tournelle 19 et 20 septembre LP La Tournelle – Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite du château de La Tournelle, de ses soubassements et du colombier. Présentation du Lieu d’Arts et de Culture au sein du château.

LP La Tournelle – 2 Rue de Lorraine 54550 Pont-Saint-Vincent Pont-Saint-Vincent 54550 Meurthe-et-Moselle Grand Est Il s’agira de présenter le château de La Tournelle, ses différents propriétaires à travers les siècles, ses soubassements et le colombier situé à l’arrière du bâtiment. Ce sera aussi l’occasion de faire visiter le Lieu d’Arts et de Culture Les Essarts sis dans les murs du château. Il y a un parking public gratuit devant le château rue Jean Jaurès de Pont-Saint-Vincent, face à la gare. Le château est accessible en train au tarif d’un ticket MixCités (1,90 €) depuis Nancy, ou bus ligne 18 depuis la gare de Nancy

Visite du château de La Tournelle, de ses soubassements et du colombier. Présentation du Lieu d’Arts et de Culture au sein du château.

©Davignon Jennifer