Visite commentée du Château de Larnagol, Château de Larnagol, Larnagol

Informations pratiques

Visite commentée du Château de Larnagol 18 – 20 septembre Château de Larnagol Lot

Visite par groupe limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez l’ensemble du château, exceptionnellement ouvert à la visite. Après treize années de restauration, quinze pièces restaurées, aménagées, meublées et habitées retrouvent aujourd’hui leur splendeur d’antan. Le respect des décors d’origine s’y conjugue avec un confort moderne, discrètement intégré, faisant de ce lieu une demeure toujours habitée.

Ne manquez pas les jardins à l’italienne ainsi que les remarquables gypseries d’inspiration italienne, probablement réalisées par des artisans ou artistes itinérants.

Château de Larnagol Rue du Château, 46160 Larnagol, France Larnagol 46160 Lot Occitanie +33565233979 https://chateaudelarnagol.fr Ancienne forteresse dominant le Lot, le château est situé au centre du village historique sur un éperon rocheux, au confluent de deux talwegs. La propriété, à l’origine domaine agricole de 2400 ha, a vu son emprise réduite au cours des siècles à 3,5 ha.

Face à la colline, le bâtiment principal, massif et austère, intègre l’ancien donjon/logis du début du XIVe siècle à une extension réalisée en 1711. Il est entouré de ses dépendances : écurie, pigeonnier, cuvier, orangerie.

Laissez-vous guider par les propriétaires qui vous feront découvrir le château. Ils vous conteront son histoire depuis le moyen-âge, vous expliqueront l’architecture du site et des bâtiments, leurs évolutions, l’aventure de sa restauration.

Vous découvrirez vestiges médiévaux et riches décors d’une demeure noble rurale : boiseries, gypseries, peintures, mobilier ancien… Visites guidées exclusivement tous les jours sauf mercredi et samedi. Parking en haut du village

Vous pourrez découvrir la totalité du château ! Après 13 ans de restauration, vous pourrez visiter 15 pièces du château restaurées, aménagées, meublées, habitées et qui ont retrouvé leur splendeur et…

©Martin TABURET