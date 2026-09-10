Visite commentée du château de Leymarie, Château de Leymarie, Beynac

Informations pratiques

Visite commentée du château de Leymarie 19 et 20 septembre Château de Leymarie Haute-Vienne

Tarifs : individuel : 5 €, groupes : 3 €, enfants : 2 €, famille : 4 €. Départ des visites selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Venez découvrir une authentique maison bourgeoise limousine du début du XIXe siècle, dite « château de Leymarie », inscrite au titre des monuments historiques, ainsi que son parc à l’anglaise aménagé à la même époque.

La visite permet de découvrir le rez-de-chaussée de la demeure et le parc.

Laissez-vous guider par les enfants des propriétaires, qui partageront avec vous l’histoire et les particularités de cette élégante maison de famille.

Château de Leymarie Leymarie, 87700 Beynac Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 62 42 95 24 Château construit au XIXe siècle.

De plan rectangulaire, il présente deux façades principales ornées de frontons. La travée centrale est divisée en trois travées soulignées par quatre pilastres à chaque niveau. L’intérieur conserve un escalier à rampe en fer forgé du XVIIIe siècle. Le rez-de-chaussée comprend trois salles qui renferment, depuis 1950, des éléments de décor de l’hôtel Bourdeau de Lajudie de Limoges.

Le château est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1988.

Venez découvrir une authentique maison bourgeoise en Limousin inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, du début du XIXème siècle, dit « château de Leymarie », avec son parc à …

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