Visite commentée du château de Lordat, Château de Lordat, Lordat

Informations pratiques

Visite commentée du château de Lordat 19 et 20 septembre Château de Lordat Ariège

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée gratuite du château en compagnie de Lionel, votre guide.

À travers quatre grandes thématiques, le mythe, le pouvoir, les bâtisseurs et les légendes, découvrez l’histoire de cette forteresse emblématique des Pyrénées ariégeoises, perchée à plus de 965 mètres d’altitude et offrant un panorama exceptionnel sur la vallée.

Château de Lordat Rue du Château 09220 Lordat Lordat 09250 Ariège Occitanie 05 34 14 31 87 https://patrimoines.hauteariege.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoines.hauteariege.fr/reservation/ »}]

Visite commentée gratuite du château à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, avec Lionel, notre guide. À travers quatre thématiques — le mythe, le pouvoir, les bâtisseurs et les légendes…

©ADT09 Stephane Meurisse