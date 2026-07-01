Visite commentée du château de Neuvic-Entier, Château de Neuvic-Entier, Neuvic-Entier

Informations pratiques

Visite commentée du château de Neuvic-Entier Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Neuvic-Entier Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le FAAH de Neuvic-Entier vous propose une nouvelle visite guidée, menée par les professionnels et les personnes accueillies au sein du foyer de vie.

Cette journée sera l’occasion de découvrir la vie au château, son parc et sa chapelle, ainsi que de parcourir une exposition de photographies anciennes.

Château de Neuvic-Entier 4 rue Georges Magnane, 87130 Neuvic-Entier Neuvic-Entier 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 69 31 01 https://cdtpi.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0555693101 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@faah.fr »}] Le Foyer d’Accueil pour Adultes Handicapés de Neuvic-Entier accueille des personnes adultes en situation de handicap dans des unités de vie situées dans le parc du château. Parking public dans le bourg de Neuvic-Entier. L’accès au site est privé, il convient donc, hors de l’évènement des Journées européennes du patrimoine, de contacter l’accueil pour pénétrer sur le site.

A l’occasion des journées du Patrimoine 2026, le FAAH de Neuvic-Entier vous propose de nouveau une visite guidée, réalisée par les professionnels et les personnes accueillies au sein du foyer de vie.…

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