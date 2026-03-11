Visite commentée du Château de Nexon Nexon

Visite commentée du Château de Nexon

6 place de l'Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 5 EUR

Date : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

2026-08-21

Partez à la découverte du château de Nexon, construit au XVIIe siècle, avec une valise pédagogique pleine de surprises ! Explorez l'histoire de la famille qui a bâti ce lieu majestueux, son vaste parc et son étonnant passé équestre. De la création du haras au XVIe siècle à l'arrivée d'Annie Fratellini dans les années 70, laissez-vous guider par les histoires et anecdotes, et amusez-vous en famille à observer, manipuler et découvrir le château autrement.

Réservation obligatoire sur le site internet de l'Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place.

6 place de l'Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

