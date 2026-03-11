Visite commentée du Château des Cars Les Cars

Visite commentée du Château des Cars

3 place de Perusse Les Cars Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Envie d’une pause culturelle en famille pendant vos vacances ? Venez découvrir l’histoire fascinante du site des Cars, ancien fief de la famille Pérusse depuis le XVIe siècle. Explorez les vestiges du château, parcourez deux salles d’exposition riches en contenus et laissez-vous surprendre par les écuries ornées de fresques, un véritable trésor unique en France. Une visite conviviale qui éveillera la curiosité de petits et grands ! Un accueil café vous sera proposé.

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .

3 place de Perusse Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

