Visite commentée du Château des Millets Les Millets Saint-Didier-en-Donjon
mercredi 19 août 2026 · Les Millets · Saint-Didier-en-Donjon
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Donjon
Visite commentée du Château des Millets
Les Millets Château des Millets Saint-Didier-en-Donjon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Visite commentée du château des Millets organisée par l’Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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Les Millets Château des Millets Saint-Didier-en-Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Guided tour of the Château des Millets organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office
L’événement Visite commentée du Château des Millets Saint-Didier-en-Donjon a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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