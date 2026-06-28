Visite commentée du Château des Millets Les Millets Saint-Didier-en-Donjon

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Donjon

Visite commentée du Château des Millets

Les Millets Château des Millets Saint-Didier-en-Donjon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:30:00

fin : 2026-08-19 19:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Visite commentée du château des Millets organisée par l’Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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Les Millets Château des Millets Saint-Didier-en-Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

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English :

Guided tour of the Château des Millets organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office

L’événement Visite commentée du Château des Millets Saint-Didier-en-Donjon a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire