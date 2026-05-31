Visite commentée du château des Ouches, Château des Ouches, Marcillé

Visite commentée du château des Ouches 19 et 20 septembre Château des Ouches Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancien manoir féodal transformé au fil des siècles, le château des Ouches se compose d’un corps principal et de deux ailes. La construction primitive remonte à l’époque romane, comme en témoignent les voûtes du rez-de-chaussée.

Le château est flanqué de quatre tours datant des XIVe et XVe siècles. À l’époque d’Henri II, les créneaux des tours furent arasés afin de laisser place à de nouvelles charpentes. L’aile gauche ainsi que la porte centrale datent également de cette période, avant d’être remaniées en 1707 par l’architecte Pierre Le Duc, dit Le Toscan.

Profitez de visites commentées du château des Ouches pour découvrir ses extérieurs et son rez-de-chaussée.

Monsieur de La Coste présentera et dédicacera également son dernier ouvrage.

Château des Ouches 1 château des Ouches, 79500 Saint-Génard Marcillé 79500 Saint-Génard Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 71 25 14 74 Ancien manoir féodal transformé, se composant d’un corps principal et de deux ailes, la construction primitive du château des Ouches remonte à l’époque romane (voûtes du rez-de-chaussée). Le château est flanqué de quatre tours qui remontent au XIVe ou XVe siècle.

À l’époque d’Henri II, les créneaux des tours ont été rasés pour faire place à des charpentes neuves. L’aile gauche et la porte centrale remontent à cette époque, mais ont été remaniées en 1707 par l’architecte Pierre Le Duc, dit le Toscan.

À cette époque, les doubles meneaux ont été retirés des fenêtres, et des toitures à la Mansard ont été établies. Avant la restauration de 1850, l’aile droite était plus rapprochée du centre de la cour d’honneur et comprenait un donjon carré, muni d’une voûte, pour le passage des voitures.

Ce donjon a été supprimé en 1850 et l’aile droite est devenue à peu près semblable à l’aile gauche. À droite et en dehors du château se trouve une grosse tour, peut-être ancien ouvrage défensif, utilisée comme fuie depuis le XVIIe siècle.

L’intérieur est percé de 1735 oculi à pigeons. Avant les douves sèches qui entourent le château, se trouvait une enceinte composée de murailles et de fossés, cantonnée d’une tour à chaque angle. Celle de l’angle nord subsiste et les murailles sont restées intactes du côté qui dominent la vallée.

L’enceinte renferme les dépendances construites en 1709-1710 par l’architecte Guy Ogeron, dit « La Bonté ».

Découvrez les extérieurs du château, son rez-de-chaussée et profitez d’expositions de tableaux.

Ancien manoir féodal transformé, se composant d’un corps principal et de deux ailes, la construction primitive du château des Ouches remonte à l’époque romane ( voûtes du rez-de-chaussée ). Le est de…

©BONNEAUD LAURENT